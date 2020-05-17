МГУ переносит военные сборы студентов из-за коронавируса

15:03
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московский государственный университет имени Ломоносова переносит сроки военных сборов для студентов из-за коронавируса в этом году на более поздний срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ.
"Сроки военных сборов в 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией будут перенесены на более поздний период. Новые сроки сборов в настоящий момент согласовываются и будут утверждены Минобороны России", – сообщили сотрудники университета.
В пресс-службе подчеркнули, что вся актуальная информация оперативно передается руководителям структурных подразделений МГУ и обучающимся вуза.
Ранее в Минобороны объявили, что комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу начнут работать с 6 мая. Отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая. Комиссариаты, в силу сложной эпидемиологической обстановки, работают удаленно, а всех призывников проверят на коронавирус.
Кроме того, в образовательных учреждениях Минобороны учебный год завершился досрочно. Курсанты закончили обучение 5 мая, слушатели довузовских организаций – 30 апреля.
В России за последние сутки выявили 9 709 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 3 855. Всего в России зарегистрировано 281 752 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: