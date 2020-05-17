МГУ переносит военные сборы студентов из-за коронавируса

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Московский государственный университет имени Ломоносова переносит сроки военных сборов для студентов из-за коронавируса в этом году на более поздний срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ.

"Сроки военных сборов в 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией будут перенесены на более поздний период. Новые сроки сборов в настоящий момент согласовываются и будут утверждены Минобороны России", – сообщили сотрудники университета.

В пресс-службе подчеркнули, что вся актуальная информация оперативно передается руководителям структурных подразделений МГУ и обучающимся вуза.

Ранее в Минобороны объявили, что комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу начнут работать с 6 мая. Отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая. Комиссариаты, в силу сложной эпидемиологической обстановки, работают удаленно, а всех призывников проверят на коронавирус.

Кроме того, в образовательных учреждениях Минобороны учебный год завершился досрочно. Курсанты закончили обучение 5 мая, слушатели довузовских организаций – 30 апреля.

В России за последние сутки выявили 9 709 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 3 855. Всего в России зарегистрировано 281 752 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.