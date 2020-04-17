В Белоруссии за сутки зафиксировано 575 случаев заражения COVID-19

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За последние сутки в Белоруссии зарегистрировали 575 новых случаев заражения коронавирусном, сообщает RT.

Всего в республике заболели 4779 человек, умерли 42 пациента. За все время выздоровели 342 пациента.

Президент страны Александр Лукашенко отметил, что в республике забрезжил "маленький лучик надежды" в связи с ситуацией с распространением COVID-19.

Ранее стало известно, что Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на выявление коронавируса. Изначально речь шла о сделке по приобретению 30 тысяч тест-систем, но впоследствии переговоры были приостановлены.

