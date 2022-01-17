Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

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Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Кроме того, по его словам, законопроект о наказании для педофилов-рецидивистов, был включен в повестку пленарного заседания 18 января. В случае его принятия во втором чтении депутаты рассмотрят проект в итоговом, третьем чтении.

16 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, согласно которому россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли по QR-коду о прививке, документу, подтверждающему перенесенный коронавирус, или медотводу от вакцинации. При этом мера не затронет аптеки и продуктовые магазины.

После этого законопроект повторно направили в регионы, верхнюю палату парламента и правительство для обсуждения ко второму чтению.

Позднее стало известно, что Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах до конца января. По мнению депутата Сергея Леонова, во время заседания депутаты будут обобщать все отзывы и предложения, которые поступили из регионов.

