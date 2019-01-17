Морозы до минус 17 градусов вернутся в столицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Синоптики прогнозируют похолодание в столице, которое придет после небольшого потепления, сообщает Гидрометцентр России. Уже в начале следующей недели столбики термометров по ночам будут опускаться до 17 градусов мороза.

В понедельник, 21 января, пройдет небольшой снег, ночью похолодает до -12... -7 градусов, днем будет -10... -5 градусов. 22 января местами пройдет небольшой снег, температура опустится еще ниже – до 17–12 градусов мороза ночью и до 14–9 – днем.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 17 января в Москве. К городу приближается мощная метель.

Автомобилистов призвали внимательно парковаться, а также не оставлять автомобили около деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций из-за ухудшения погодных условий.

В АМПП напомнили, что 17 января в столице ожидается снег, метель, гололедица на дорогах, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В Крещенскую ночь москвичей ждет небольшое похолодание, местами возможен снег. Ожидается -4...-6 градусов, по области – -2...-7. Днем в пятницу будет оттепель. Местами температура воздуха в городе составит до +3 градусов.