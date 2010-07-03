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Москва 24

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Общество

07:46

Синоптики рассказали о погоде на субботу в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в субботу, 16 ноября. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 3-5 градусов тепла, по области до плюс 7 градусов", – сообщили синоптики.

Специалисты уточнили, что будет дуть южный ветер порывами от 4 до 9 метров в секунду. При этом атмосферное давление остается повышенным почти на 10 единиц. Его значение в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба.

Дополняется. что наиболее остро повышенный фон атмосферного давления ощутят люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Специалисты советуют контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, а также принимать соответствующие лекарства.

В преодолении боли помогут и домашние средства – горчичники на шейный отдел позвоночника, травяные чаи, пустырник, боярышник, дыхательные упражнения. Рекомендуется также совершать непродолжительные прогулки на свежем воздухе.

Ранее стало известно, как долго теплая погода продержится в столичном регионе. Несмотря на установившуюся аномалию, автомобилистов призвали не выезжать на летней резине.

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