В России вступили в силу ограничения на въезд в страну для украинцев

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С 16 октября вступили в силу ограничения для граждан Украины на въезд в Россию. Теперь украинцы смогут въехать в РФ только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области либо через аэропорт Шереметьево.

Новые правила должны соблюдать все украинцы в возрасте от 14 лет, а также дети до 14 лет, следующие в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа иностранных граждан.

6 октября стало известно, что для украинцев, прибывающих в Россию, временно устанавливают особый порядок въезда. В российском правительстве объяснили, что такие правила вводятся с целью обеспечения безопасности на фоне сложной геополитической обстановки.

До этого Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать на территорию РФ без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Некоторые украинцы смогут попасть в РФ только через два пропускных пункта