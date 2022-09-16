Прощание с Владимиром Сунгоркиным. Прямой эфир

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Умер Владимир Сунгоркин в возрасте 68 лет из-за инсульта. Это произошло в Приморье во время экспедиции, в которой он собирал материал для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким Владимира Сунгоркина. Президент назвал смерть Сунгоркина большой потерей для отечественной журналистики. По мнению Владимира Путина, руководитель "Комсомольской правды" был настоящим патриотом, очень талантливым человеком и большим профессионалом.
Сергей Собянин также передал слова соболезнования близким Владимира Сунгоркина. В своем телеграм-канале мэр назвал Сунгоркина талантливым руководителем, который сумел превратить "КП" в лидера российской прессы.
Владимир Соловьев, комментируя СМИ смерть Владимира Сунгоркина, назвал коллегу по цеху выдающимся медиаменеджером отечественной журналистики.
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