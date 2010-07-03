Подготовка к электронному голосованию в Москве проходит штатно – ЦИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подготовка к электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы, а также на цифровых избирательных участках в столице проходит штатно. Об этом заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

"Очень важно, чтобы эти оба эксперимента были успешными, и мы благодарны Москве за то, что она приняла оба эксперимента на свою площадку, дополнительно создав себе немало проблем и организационных, и финансовых. Но то, как развивается сейчас подготовка, на наш взгляд, это абсолютно точно – пока проходит в штатном режиме", – цитирует его Агентство "Москва".

В Москве в Единый день голосования откроют 30 цифровых избирательных участков. Там смогут проголосовать избиратели, постоянно зарегистрированные в тех субъектах РФ, где в этот день будут проходить дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы глав регионов.

Кроме того, в столице состоится эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября.

Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.

По мнению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, избирательная кампания 2019 года проходит лучше прошлогодней. Она объяснила, что такой вывод ведомство сделало на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома добавила, что улучшения заметны пока лишь на данном этапе.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.