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Москва 24

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Общество

12:28

В Совфеде поддержали штрафы за нарушение тишины в домах

общество эксклюзив

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с Москвой 24 оценил введение штрафов в 50 тысяч рублей для нарушителей тишины в многоквартирном доме, предложенное Госдумой.

"Надо признать, что эта проблема существует. У нас уровень культуры совместного проживания в доме находится на очень низком уровне. Поэтому считаю, что для того, чтобы установить взаимовежливое отношение между соседями в многоквартирном доме, нужно поддерживать такие стремления Госдумы", – заявил Варфоломеев.

Я выступаю за ужесточение всех правил и всех мер для того, чтобы обеспечить покой людям.
Александр Варфоломеев
зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике

Ранее стало известно, что нарушителей тишины в многоквартирном доме хотят штрафовать на 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект на осенней сессии рассмотрит нижняя палата парламента, рассказал член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, проект закона дополняет Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил, включая режим тишины ночью.

Депутат предлагает штрафовать шумных соседей на 3–10 тысяч рублей, однако предлагаются и суммы до 50 тысяч рублей. Парламентарий подчеркнул, что на уровне регионов будут устанавливать свое время тишины. Все будет зависеть от местных особенностей, в том числе наступления темноты.

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