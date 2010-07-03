Рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за грозы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичных рестораторов призвали временно закрыть летние веранды из-за непогоды, которая ожидается вечером 16 июля. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе городского департамента торговли и услуг.

Владельцам кафе и ресторанов напомнили о предупреждении МЧС: до 22:00 во вторник возможно резкое ухудшение погоды. В столице прогнозируют дожди и грозы с порывистым ветром. "Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации",

– сказано в сообщении ведомства. Столичные власти также посоветовали рестораторам "укрепить все конструкции и закрыть зонты".

Ранее в МЧС предупредили москвичей о грозе и усилении ветра до 15 метров в секунду 16 июля. Пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций. В ЦОДД посоветовали водителям не оставлять машины под деревьями и соблюдать дистанцию на дороге.

Согласно прогнозам, дожди начнутся в южных районах города. При этом ранее синоптики не исключили, что на неделе в столичном регионе может выпасть до 50% месячной нормы осадков.