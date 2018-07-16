Жителей Подмосковья предупредили о грозе с дождем и сильном ветре 16 июля

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Гроза, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Подмосковье 16 июля до 22:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Горожанам советуют не прятаться от непогоды у стен домов, на остановках, возле рекламных щитов, под деревьями и рядом с недостроенными зданиями. Не следует также приближаться к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Автомобиль рекомендуется поставить в гараж или по крайней мере вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Москвичей сегодня также предупредили о 31-градусной жаре в понедельник. В связи с этим рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, головной убор и пить больше воды.

Из-за грозы и ветра в Москве на 16 июля объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам, в зоне грозового фронта окажутся не только столичный, но и соседние регионы. В ЦОДД в связи с ливнями и возможным градом призвали по возможности пользоваться общественным транспортом. Повышенный уровень опасности продлили и на 17 июля.

К выходным в городе может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков. Самым дождливым днем окажется вторник: ожидается до 14 миллиметров осадков.