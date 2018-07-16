Желтый уровень опасности погоды продлили на 17 июля

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Синоптики продлили предупреждение о потенциально опасной погоде на 17 июля. Метеоусловиям в столичном регионе присвоен желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра, скорость которого будет достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в этот день будет жарко – до 28 градусов тепла. Аналогичную температуру синоптики обещали в течение всей первой половины рабочей недели. Они также предупреждали, что вторник может стать самым дождливым днем. А всего за неделю может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков.

Ранее синоптики объявили предупреждение из-за грозы на 16 июля. Фронт затронет не только столичный но и все соседние регионы. Вероятность гроз в городе, согласно текущим прогнозам, сохранится до четверга,19 июля.