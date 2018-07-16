Желтый уровень погодной опасности объявили в столице на 16 июля

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Грозовой фронт затронет не только столичный, но и все соседние регионы.

Днем в столице ожидается жара, столбики термометров поднимутся до отметки в 31 градус. Дожди и гроза ожидаются только в отдельных районах города.

При грозе возможно усиление ветра, скорость которого при порывах составит около 15 метров в секунду.

Кроме того, ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях.

Ранее синоптики предупредили горожан о том, что за неделю в городе может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков. Самым дождливым днем станет вторник, 17 июля.