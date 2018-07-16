Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

16 июля, 10:03

Около 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к выходным

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жаркая, но дождливая неделя ожидается в столице. К выходным в городе может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики обещают, что самым дождливым днем будет вторник – ожидается, что на город выльется до 14 миллиметров осадков. Воздух в ближайшие дни будет в среднем прогреваться до 26–28 градусов.

Ранее сообщалось, что 16 июля в столице ожидается жара. Температура воздуха днем составит 31 градус выше ноля. К вечеру она опустится до 18–20 градусов. В некоторых районах города ожидаются дожди и грозы. Осадки будут кратковременными.

Направление ветра может меняться с восточного на северо-восточное. Его скорость составит 5–10 метров в секунду, при порывах – до 15 метров в секунду.

Из-за грозы в городе объявили желтый уровень опасности погоды. Фронт затронет не только столичный, но и соседние регионы.

"Утро": в столице сохранится по-летнему жаркая погода

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать