Около 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жаркая, но дождливая неделя ожидается в столице. К выходным в городе может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики обещают, что самым дождливым днем будет вторник – ожидается, что на город выльется до 14 миллиметров осадков. Воздух в ближайшие дни будет в среднем прогреваться до 26–28 градусов.

Ранее сообщалось, что 16 июля в столице ожидается жара. Температура воздуха днем составит 31 градус выше ноля. К вечеру она опустится до 18–20 градусов. В некоторых районах города ожидаются дожди и грозы. Осадки будут кратковременными.

Направление ветра может меняться с восточного на северо-восточное. Его скорость составит 5–10 метров в секунду, при порывах – до 15 метров в секунду.

Из-за грозы в городе объявили желтый уровень опасности погоды. Фронт затронет не только столичный, но и соседние регионы.