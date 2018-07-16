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Москва 24

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Общество

16 июля, 16:10

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 16 июля

общество погода

Москвичей предупредили о 31-градусной жаре в понедельник, 16 июля. Об этом сообщили в столичном МЧС.

Горожанам рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Минувшее воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала июля. 15 июля столбик термометра поднялся до 28,4 градуса тепла.

При этом синоптики отмечают, что на этой неделе в Москве и области возможны новые температурные рекорды. Например, это может произойти 16 июля.

Кроме того, из-за грозы и сильного ветра в столице на 16 июля объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам, в зоне грозового фронта окажутся не только столичный, но и соседние регионы. При этом днем в понедельник воздух в столице прогреется до +31 градуса.

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