ЦОДД призвал водителей не парковаться возле деревьев из-за усиления ветра в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Центр организации дорожного движения предупредил водителей о надвигающихся ливнях с сильным ветром 16 июля во второй половине дня и призвал не парковаться близ деревьев. Об этом сообщается в официальном микроблоге центра в Twitter.

"Будьте осторожны на дороге и не паркуйтесь возле деревьев. По возможности пользуйтесь общественным транспортом", – говорится в сообщении.

ЦОДД отметил, что в столице также возможен град.

Ожидаются ливни с сильным ветром во второй половине дня. Возможен град. Будьте осторожны на дороге и не паркуйтесь возле деревьев. По возможности пользуйтесь общественным транспортом. pic.twitter.com/SaqWVP07p0 — ЦОДД (@gucodd) 16 июля 2018 г.



Ранее в Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра. Гидрометцентр РФ уточнил, что грозовой фронт затронет не только столичный, но и все соседние регионы.