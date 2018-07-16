ЦОДД призвал водителей не парковаться возле деревьев из-за усиления ветра в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Центр организации дорожного движения предупредил водителей о надвигающихся ливнях с сильным ветром 16 июля во второй половине дня и призвал не парковаться близ деревьев. Об этом сообщается в официальном микроблоге центра в Twitter.
"Будьте осторожны на дороге и не паркуйтесь возле деревьев. По возможности пользуйтесь общественным транспортом", – говорится в сообщении.
ЦОДД отметил, что в столице также возможен град.
Ожидаются ливни с сильным ветром во второй половине дня. Возможен град. Будьте осторожны на дороге и не паркуйтесь возле деревьев. По возможности пользуйтесь общественным транспортом. pic.twitter.com/SaqWVP07p0— ЦОДД (@gucodd) 16 июля 2018 г.
Ранее в Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра. Гидрометцентр РФ уточнил, что грозовой фронт затронет не только столичный, но и все соседние регионы.
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