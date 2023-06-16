Глава Минтруда заявил, что в РФ не будет шестидневной рабочей недели

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Шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе РФ не будет. Об этом глава Минтруда Антон Котяков рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что ведомство не поддерживает данную инициативу. Вместе с этим он отметил, что российское законодательство позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками.

"Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой", – цитирует Котякова ТАСС.

С идеей установить в РФ шестидневную рабочую неделю ранее выступили в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". По словам авторов проекта, из-за количества санкций увеличилась нагрузка на экономический сектор, и, несмотря на то, что экономика страны вынесла удар, необходимы дополнительные инвестиции.

На идею отреагировали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Там негативно восприняли этот проект. В организации напомнили, что действующие законодательные нормы устанавливают 40-часовую трудовую неделю.

На этом фоне выяснилось, что в РФ выступают в основном за сокращение рабочей недели до четырех дней. Так, 81% работодателей выступил за такой график. При этом готовность к переходу на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие три года демонстрируют только 4% компаний.

Специалист оценил идею ввести шестидневную рабочую неделю в РФ