В больнице рассказали о состоянии Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
Он остается отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает РИА Новости.
"Пока все еще в токсикологической реанимации, состоянии тяжелое, вечером температура была 36,6, утром – 36,8", – рассказали в больнице.
Сын продюсера Бари Алибасов-младший говорил, что отцу стало лучше. Такие результаты показало полное обследование организма.
По его словам, к понедельнику продюсера могут перевести в обычную палату. Возможно, семья заберет его домой. Алибасов-младший добавил, что думает об отправке отца на восстановление в Казахстан на следующей неделе. Главное, чтобы оно проходило не в Москве, поскольку к нему будет заходить слишком много людей, пояснил сын продюсера.
Бари Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Это произошло после того, как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Сейчас продюсера уже вышел из медикаментозного сна.
Алибасов-младший отмечал, что у отца возникли осложнения. Пиар-директор подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать. Однако информацию о том, что продюсеру установят искусственный пищевод, он опроверг.
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