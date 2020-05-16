Уровень смертности от COVID-19 в РФ в 7,5 раз меньше, чем по миру – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Уровень летальности в России от коронавируса в 7,5 раз меньше, чем по миру в целом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в анонсе передачи Вести на телеканале Россия 1.

Ранее Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал причину низкого уровня смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ. Медик заверил, что России помог итальянский опыт в сценарии развития пандемии.

Врач подчеркнул, что система здравоохранения в Москве была полностью готова к большому количеству пациентов с коронавирусом.

Согласно последним данным, в стране за сутки подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогов в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случаев.

В Москве подтвердили 3 505 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число зафиксированных случаев коронавируса в Москве составило 138 969.