Порывистый ветер сохранится в Москве до конца недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Порывы ветра составят до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать в столичном регионе до утра понедельника, 19 апреля.

Минимальная температура воздуха в Москве составит около 5–7 градусов тепла, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов выше нуля. Во вторник столбики термометров будут показывать около 11–12 градусов тепла.

Также москвичей предупредили о дожде с примесью мокрого снега. Испортится погода вечером 20-го числа, 21 апреля в Москве и области ожидается ненастная погода с осадками.