Синоптики пообещали россиянам теплый май

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Май в России буде теплым с небольшими периодами похолодания. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на завлабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По ее словам, температура воздуха будет находиться в пределах или выше нормы. При этом синоптик отметила, что в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также на Северном Кавказе значения не достигнут необходимых показателей, а в ночное время суток столбики термометров в среднем будет опускаться до 10–12 градусов тепла, а днем – до 19–24 градусов выше нуля.

"В принципе, довольно комфортно, но в мае на юге может быть и теплее", – уточнила синоптик.

По словам Паршиной, похожая ситуация может сложиться в Алтайском крае и в Республике Алтай, центральных и южных районах Красноярского края, а также в Томской и Кемеровской областях. Так, ночью температура может понизиться до 5 градусов ниже нуля, а днем вырасти до 10–12 градусов тепла, заключила специалист.

Ранее сообщалось, что апрель в Москве может войти в топ-10 самых теплых в истории метеонаблюдений. Синоптики отметили, что с 1879 года было лишь восемь лет, когда температура воздуха превышала норму более чем на три градуса. Последний раз был в 2008 году.

