Москвичей предупредили о дожде с примесью мокрого снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода в столице испортится на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

"Испортится погода вечером 20-го числа, и 21-го числа у нас ожидается ненастная погода с осадками, в ночное время не исключен дождь с примесью мокрого снега", – уточнила синоптик.

По ее словам, в понедельник, 19 апреля, минимальная температура воздуха в Москве составит около 5–7 градусов тепла, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов выше нуля. Во вторник столбики термометров будут показывать около 11–12 градусов тепла, уточнила синоптик.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что заморозки вернутся в Москву и Подмосковье на следующей неделе.

Метеоролог также отметила, что до середины следующей недели дождей в столичном регионе не ожидается. При этом погода будет пасмурной.

