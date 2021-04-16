Москвичей предупредили о дожде с примесью мокрого снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Погода в столице испортится на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
"Испортится погода вечером 20-го числа, и 21-го числа у нас ожидается ненастная погода с осадками, в ночное время не исключен дождь с примесью мокрого снега", – уточнила синоптик.
По ее словам, в понедельник, 19 апреля, минимальная температура воздуха в Москве составит около 5–7 градусов тепла, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов выше нуля. Во вторник столбики термометров будут показывать около 11–12 градусов тепла, уточнила синоптик.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что заморозки вернутся в Москву и Подмосковье на следующей неделе.
Метеоролог также отметила, что до середины следующей недели дождей в столичном регионе не ожидается. При этом погода будет пасмурной.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в пятницу
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