Власти Москвы сделают выводы после проблем с проверкой пропусков – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скопление людей в московском метро и заторы на въезде в город в первый день работы цифровых пропусков в столичном регионе, сообщает "Газета.ру".
"Сейчас все шаги делают только в интересах граждан и ради спасения и защиты граждан от эпидемии. Определенные сбои бывают. Мы надеемся, что мэрия Москвы сделает определенные уроки из вчерашних затруднений", – отметил Песков.
Накануне Песков связал введение цифровых пропусков с "недисциплинированностью" граждан. Также он призвал не делать какие-то выводы на основе первого утра.
Ранее Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве с 15 апреля спецпропусков на время действия режима самоизоляции. Пропуск требуется для передвижения на любом виде личного и общественного транспорта, включая такси.
В первый день после введения цифровых пропусков на проезд в транспорте в столичном метро образовались очереди из-за того, что сотрудники ГУВД проверяли наличие цифровых пропусков у пассажиров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: