Власти Москвы сделают выводы после проблем с проверкой пропусков – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скопление людей в московском метро и заторы на въезде в город в первый день работы цифровых пропусков в столичном регионе, сообщает "Газета.ру".

"Сейчас все шаги делают только в интересах граждан и ради спасения и защиты граждан от эпидемии. Определенные сбои бывают. Мы надеемся, что мэрия Москвы сделает определенные уроки из вчерашних затруднений", – отметил Песков.

Накануне Песков связал введение цифровых пропусков с "недисциплинированностью" граждан. Также он призвал не делать какие-то выводы на основе первого утра.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве с 15 апреля спецпропусков на время действия режима самоизоляции. Пропуск требуется для передвижения на любом виде личного и общественного транспорта, включая такси.

В первый день после введения цифровых пропусков на проезд в транспорте в столичном метро образовались очереди из-за того, что сотрудники ГУВД проверяли наличие цифровых пропусков у пассажиров.