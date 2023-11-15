Состояние еще 40 россиян, эвакуированных из Газы, удовлетворительное

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Состояние еще 40 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, среди них – 16 детей и одна беременная женщина. Всех осмотрели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства.

Всех 40 человек допустили к перелету в Москву. Предварительно, вылет запланирован на 16 ноября.

Ранее сообщалось, что 15 ноября КПП "Рафах" пересекла третья группа граждан РФ. Кроме того, самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Эвакуацию граждан РФ из анклава, где с 7 октября идут боевые действия с Израилем, организовали 12 ноября.

13 ноября в рамках выполнения поручения Владимира Путина усилиями МИД совместно с российскими учреждениями в Тель-Авиве, Каире и Рамалле, МЧС и других ведомств удалось вернуть первую группу россиян в составе из 70 человек из сектора Газа.

Как уточнял помощник главы МЧС России Александр Коровин, первая группа прибыла в аэропорт Домодедово. Никому из них не понадобилась экстренная медпомощь.

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву