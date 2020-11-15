Еще 4 266 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 4 266 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщили в столичном Оперштабе.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 4 266 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции", – заявили в ведомстве.

Общая численность выздоровевших от COVID-19 в столице составила 367 613. Отмечается, что перед выпиской врачи проводят специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия заболевания. Те пациенты, которые остаются под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В Оперштабе напомнили, что вылечившиеся от коронавируса могут стать донорами плазмы крови. Она используется в лечении COVID-19.

Донорами могут стать лица в возрасте от 18 до 55, имеющие отрицательные анализы на ВИЧ, а также гепатиты В и С. Кроме того, желающие сдать кровь не должны иметь иных хронических заболеваний.

Ранее академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что при коронавирусе нередко развиваются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Оно характеризуется такими последствиями COVID-19, как одышка, приступы удушья, отеки нижних конечностей, "перебои" в работе сердца. Он отметил, что в случае их появления необходимо обратиться к врачу.

Также сообщалось о рекорде суточного прироста случаев коронавируса в мире. Всего за последние сутки зарегистрировали 657 312 случаев COVID-19. Больше всего заболевших коронавирусом обнаружили в Европе – свыше 285 тысяч человек.