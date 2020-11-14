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Москва 24

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Общество

12:06

В Москве за сутки госпитализировали 1 480 пациентов с коронавирусом

общество город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки в больницы города поступили 1 480 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ при этом находятся 385 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Всего в городе за 24 часа заразились COVID-19 6 427 человек.

Из них 42,6% это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,7% – от 46 до 65 лет, 10,0% – от 66 до 79 лет, 3,5% – старше 80 лет. Детей с коронавирусом выявлено 15,2%.

В Оперштабе напомнили, что горожанам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, необходимо соблюдать домашний режим.

Сообщалось, что за последние сутки от коронавируса в Москве вылечились 4 423 пациента. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 363 347 человек.

В России выявили 22 702 новых случая коронавируса во всех регионах. Без клинических проявлений зафиксировано 5 730 случаев (25,2%).

Еще 4 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве

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