Еще 4 423 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки от коронавируса в Москве вылечились 4 423 пациента, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 363 347 человек.

Ранее в городе усилили ограничения из-за роста случаев коронавируса. Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.

С 13 ноября студенты городских вузов и колледжей переводены на дистанционную форму обучения. В заведениях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке-, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях запретили обслуживание посетителей ночью. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта и Роспотребнадзором.

Кроме того, магазинам, фуд-кортам и сетям быстрого питания порекомендовали подключиться к системе QR-кодов.

При этом Сергей Собянин заявил, что Москва старается избежать полного локдауна, несмотря на то что в городе ожидается рост числа заболевших коронавирусом.