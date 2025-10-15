Розовая подсветка включится в Москве в поддержку борьбы с раком молочной железы

Фото: vk.com/msk24

Розовую подсветку включат на ключевых столичных объектах во Всемирный день борьбы с раком молочной железы, 15 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, подсветка появится на аттракционе "Солнце Москвы", высотных зданиях на улице Арбате и Крымском мосту с 18:00, а также на Останкинской телебашне.

Кроме того, ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы в столичных центрах амбулаторной онкологической помощи открылась фотовыставка "Химия была, но мы расстались". Героинями съемки стали женщины, победившие болезнь и находящиеся в ремиссии. Они рассказали свои истории и поделились мыслями и эмоциями, которые были с ними на пути к выздоровлению.

Ранее участник Московского инновационного кластера (МИК), компания "Онкодиаг" представила на Moscow Startup Summit уникальный тест для раннего выявления рака, не имеющий аналогов в мире. Он помогает выявлять онкозаболевания на начальных стадиях с точностью до 90% по результатам обычного анализа крови.

Благодаря этому диагностика станет доступной, малоинвазивной и удобной. Метод может обнаруживать опухоли малых размеров.

