Сибирскую язву подтвердили у подростка из села Лебединка Воронежской области

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У госпитализированного на днях подростка из села Лебединка в Воронежской области подтвердили диагноз "сибирская язва". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Депздрав.

"В ОДКБ (Областной детской клинической больнице. – Прим. ред.) № 2 находится на лечении подросток из Богучарского района", – сказал представитель ведомства.

13 сентября стало известно о госпитализации в Воронежской области десяти человек – девяти взрослых и одного подростка. У всех взрослых сибирская язва была подтверждена. Они проходят лечение в Больнице скорой медицинской помощи № 8. Среди них – восемь жителей Богучарского района, и один – Панинского района.

В конце августа в БСМП № 8 с сибирской язвой доставили двух человек. Один из них – мужчина, который разделывал тушу больного животного, второй – его сестра. При этом у последней признаков инфекции в итоге не обнаружили.

До этого в Воронеже обнаружили партию мяса, зараженного сибирской язвой. Первый же случай инфекции в регионе зафиксировали 20 августа в Панинском районе. Из-за этого там ввели режим ЧС.



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