День рождения Чебурашки в Кузьминках посвятят памяти Эдуарда Успенского

Фото: ТАСС/Юрий Белинский
День рождения Чебурашки в столичном парке "Кузьминки" решили посвятить памяти его создателя, детского писателя Эдуарда Успенского. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
Как рассказали в пресс-службе, 19 августа сказочные персонажи соберутся на сцене Московской усадьбы Деда Мороза, чтобы поздравить Чебурашку с днем рождения. Перед гостями праздника выступят артисты Театра песни "Мечта", ансамбль "Джига-дрыга" и другие творческие коллективы. "Праздник напомнит нам о персонажах, которые всем полюбились, а в конце они выступят со словом в память известного детского писателя. Поэтому мероприятие также посвящается Эдуарду Николаевичу", − цитирует представителя Мосгорпарка Агентство "Москва".
После известия о кончине писателя праздник решили не отменять, посвятив его создателю Чебурашки, добавили в Мосгорпарке. Мероприятие начнется в 14:00 в воскресенье, 19 августа.
Увековечить память Эдуарда Успенского решили и в родном городе писателя − подмосковном Егорьевске. "У нас существует проект по увековечиванию памяти известного писателя, которого многие по-доброму называли "папой" крокодила Гены и Чебурашки", − рассказали в городской администрации, добавив, что реализация этих планов зависит от одобрения родственников Успенского.
Эдуард Успенский скончался 14 августа в Москве на 81-м году жизни. Он широко известен как в России, так и за рубежом, благодаря своим книгам для детей "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", "Каникулы в Простоквашино". Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа в Центральном доме литераторов.
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