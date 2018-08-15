Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа

Фото: ТАСС/Семен Майстерман

Церемония прощания с писателем Эдуардом Успенским состоится 18 августа в Центральном доме литераторов. Писателя похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили в администрации ЦДЛ.

"Прощание с Эдуардом Николаевичем состоится у нас 18 августа, начало в 11:00", – цитирует представителей дома Агентство "Москва".

Писатель Эдуард Успенский умер 14 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти литератора стало онкологическое заболевание.

Соболезнование в связи с уходом автора выразили Владимир Путин, Сергей Собянин и представители студии "Союзмультфильм".

Славу писателю принесла его первая же книга – "Дядя Федор, пес и кот", опубликованная в 1974 году. Именно по ее мотивам были сняты знаменитые мультфильмы про Простоквашино. Всего автор причастен к созданию около 60 мультипликационных фильмов. Кроме того, Успенский стал одним из создателей детских телепередач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка" и "Радионяня".

Образ писателя могут увековечить в виде памятника в столице. Обсуждается также возможность назвать его именем одну из улиц в ТиНАО.