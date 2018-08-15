Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

15 августа, 10:47

Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Эдуарда Успенского

культура общество утраты

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным писателя Эдуарда Успенского. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, поклонникам таланта Эдуарда Успенского", – сказал Песков. Он отметил, что президент глубоко соболезнует, поскольку не одно поколение россиян выросло на героях этого знаменитого писателя и впитало в себя то добро, которое несли его герои.

Российский драматург и сценарист умер после долгой болезни. Последние дни жизни Успенский провел в своем доме в деревне Пучково.

Он известен как автор детских книжек "Крокодил Гена и его друзья", "Вниз по волшебной реке", "Каникулы в Простоквашино" и "Колобок идет по следу". Произведения Эдуарда успенского переведены на более чем 25 языков.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в столице может появиться памятник писателю.

На 81 году жизни скончался писатель Эдуард Успенский

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать