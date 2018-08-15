Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Эдуарда Успенского

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным писателя Эдуарда Успенского. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, поклонникам таланта Эдуарда Успенского", – сказал Песков. Он отметил, что президент глубоко соболезнует, поскольку не одно поколение россиян выросло на героях этого знаменитого писателя и впитало в себя то добро, которое несли его герои.
Российский драматург и сценарист умер после долгой болезни. Последние дни жизни Успенский провел в своем доме в деревне Пучково.
Он известен как автор детских книжек "Крокодил Гена и его друзья", "Вниз по волшебной реке", "Каникулы в Простоквашино" и "Колобок идет по следу". Произведения Эдуарда успенского переведены на более чем 25 языков.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в столице может появиться памятник писателю.
На 81 году жизни скончался писатель Эдуард Успенский
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