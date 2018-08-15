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Культура

15 августа, 04:05

Памятник Эдуарду Успенскому могут установить в Москве

культура утраты общество

Фото: ТАСС/ Семен Майстерман

Памятник писателю Эдуарду Успенскому, который скончался 14 августа на 81-м году жизни может появиться в Москве. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Да, конечно, памятник Успенскому может появиться в Москве, он достоин этого", – цитирует председателя думской комиссии ТАСС.

По словам депутата, профильная комиссия займется вопросом, если поступит такое предложение.

Знаменитый российский драматург и сценарист умер после продолжительной болезни. Последние дни жизни Успенский провел в своем доме в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном городе Егорьевск. Он закончил Московский авиационный институт, однако известность получил в качестве писателя. Первая книга про Дядю Федора и его друзей увидела свет в 1974 году.

Создавать рассказы и стихи Успенский начал еще будучи старшеклассником. Прежде всего, он известен как автор детских книжек "Крокодил Гена и его друзья", "Вниз по волшебной реке". В 1980-х и 1990-х годах вышли "Каникулы в Простоквашино" и "Колобок идет по следу". Произведения писателя переведены на более чем 25 языков.

Скончался детский писатель Эдуард Успенский

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