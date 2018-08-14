Фото: ТАСС/Коротаев Артем

В столице скончался писатель Эдуард Успенский, передает телеканал Москва 24. Информацию о его кончине телеканалу подтвердила супруга писателя Елена Успенская.

Автор книг "Каникулы в Простоквашино", "Крокодил Гена и его друзья" и многих других любимых с детства произведений ушел из жизни в возрасте 80 лет. По словам его друга, композитора Григория Гладкова, причиной смерти Успенского стало онкологическое заболевание.

Первая книга Успенского "Дядя Федор, пес и кот", была опубликована в 1974 году. Именно по ее мотивам были сняты знаменитые мультфильмы про Простоквашино. Всего по сценариям и произведениям писателя было снято около 60 мультипликационных фильмов.

Эдуард Успенский также известен как один из создателей передач для детей "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка" и "Радионяня". В 2010 году писателя наградили премией имени Корнея Чуковского в главной номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе".

Ранее в Москве простились художником-мультипликатором Аркадием Шером, который был автором всех героев и иллюстраций к "Каникулам в Простоквашино". Шер скончался 7 августа на 85-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Художник работал на студии Союзмультфильм с 1959 года и принял участие в создании около 40 мультфильмов.