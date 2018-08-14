Фото: ТАСС/Коротаев Артем
В столице скончался писатель Эдуард Успенский, передает телеканал Москва 24. Информацию о его кончине телеканалу подтвердила супруга писателя Елена Успенская.
Автор книг "Каникулы в Простоквашино", "Крокодил Гена и его друзья" и многих других любимых с детства произведений ушел из жизни в возрасте 80 лет. По словам его друга, композитора Григория Гладкова, причиной смерти Успенского стало онкологическое заболевание.
Первая книга Успенского "Дядя Федор, пес и кот", была опубликована в 1974 году. Именно по ее мотивам были сняты знаменитые мультфильмы про Простоквашино. Всего по сценариям и произведениям писателя было снято около 60 мультипликационных фильмов.
Эдуард Успенский также известен как один из создателей передач для детей "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка" и "Радионяня". В 2010 году писателя наградили премией имени Корнея Чуковского в главной номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе".
Ранее в Москве простились художником-мультипликатором Аркадием Шером, который был автором всех героев и иллюстраций к "Каникулам в Простоквашино". Шер скончался 7 августа на 85-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Художник работал на студии Союзмультфильм с 1959 года и принял участие в создании около 40 мультфильмов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: