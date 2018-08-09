В Москве простились с мультипликатором Аркадием Шером

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В Москве простились с известным художником-мультипликатором Аркадием Шером. Об этом сообщили в пресс-службе студии "Союзмультфильм".

Церемония прощания состоялась в ритуальном зале ЦКБ на улице Маршала Тимошенко.

Шер скончался 7 августа на 85-м году жизни. Как рассказала порталу Москва 24 его родная сестра Светлана Суворова, у мультипликатора была тяжелая продолжительная болезнь. Художник больше месяца пробыл в больнице, где врачи пытались поправить его здоровье.

Аркадий Шер известен как автор всех героев и иллюстраций к "Каникулам в Простоквашино". На студии Союзмультфильм он работал с 1959 года. За это время создал около 40 фильмов.