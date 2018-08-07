Сестра Аркадия Шера рассказала о его продолжительной болезни

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Художник Аркадий Шер, скончавшийся на 85-м году жизни, в последнее время испытывал проблемы со здоровьем. Как рассказала порталу Москва 24 его родная сестра Светлана Суворова, у Шера была тяжелая продолжительная болезнь.

"У него было много проблем со здоровьем. Он ушел практически без сознания. Очень много было затронуто органов. У него и почки, и поджелудочная, артрит, и легкие… Много было затронуто, многое упущено", – рассказала родственница.

Она отметила, что Шер больше месяца пробыл в больнице, где врачи пытались поправить его здоровье. Однако, по словам сестры художника, слишком много накопилось проблем.

"И, может, в свое время не хотел обращаться ко врачу. Но все эти болячки у него уже давно тянулись", – добавила Светлана.

Аркадий Шер скончался во вторник, 7 августа, в Подмосковье. Он известен как автор героев мультфильмов "Простоквашино".

На студии Союзмультфильм Шер работал с 1959 года. Он создал около 40 фильмов, в том числе "Переменка №2", "Приключения Васи Куролесова", "Сладкий родник", "От двух до пяти", "Мы с Шерлоком Холмсом" и другие.