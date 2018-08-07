Скончался автор иллюстраций к "Каникулам в Простоквашино" Аркадий Шер

Известный художник Аркадий Шер скончался в Подмосковье на 85-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.

Шер известен как автор всех героев и иллюстраций к "Каникулам в Простоквашино". На студии Союзмультфильм работал с 1959 года.

За это время создал около 40 фильмов, в том числе "Переменка №2", "Приключения Васи Куролесова", "От двух до пяти", "Сладкий родник", "Как ослик грустью заболел" "Мы с Шерлоком Холмсом", "Кот, который умел петь", "Кважды ква", "Бал цветов", "Стереотипы" и другие.

Также Шер был автором и художником-иллюстратором книг "Тридесятые сказки", "Попался волчок на крючок".