В честь Эдуарда Успенского могут назвать улицу в ТиНАО

Фото: Портал Москва 24/Игорь Иванко
В честь писателя Эдуарда Успенского могут назвать одну из улиц в ТиНАО. Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сообщает Агенство "Москва".
Он отметил, что в Троцком и Новомосковском округах стало традицией называть новые улицы в честь известных писателей, художников, ученых – как российских, так и зарубежных.
Ранее в Мосгордуме заявили, что в столице могут установить памятник известному писателю.
Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном городе Егорьевск. Он окончил Московский авиационный институт, но еще в школьные годы начал писать стихи и рассказы. Его первая книга про Дядю Федора и его друзей вышла в свет в 1974 году.
Он известен как автор детских книжек "Крокодил Гена и его друзья", "Вниз по волшебной реке". В 1980-х и 1990-х годах вышли "Каникулы в Простоквашино", "Колобок идет по следу" и другие.
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