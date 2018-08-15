Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

15 августа, 12:40

В честь Эдуарда Успенского могут назвать улицу в ТиНАО

город культура

Фото: Портал Москва 24/Игорь Иванко

В честь писателя Эдуарда Успенского могут назвать одну из улиц в ТиНАО. Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сообщает Агенство "Москва".

Он отметил, что в Троцком и Новомосковском округах стало традицией называть новые улицы в честь известных писателей, художников, ученых – как российских, так и зарубежных.

Ранее в Мосгордуме заявили, что в столице могут установить памятник известному писателю.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном городе Егорьевск. Он окончил Московский авиационный институт, но еще в школьные годы начал писать стихи и рассказы. Его первая книга про Дядю Федора и его друзей вышла в свет в 1974 году.

Он известен как автор детских книжек "Крокодил Гена и его друзья", "Вниз по волшебной реке". В 1980-х и 1990-х годах вышли "Каникулы в Простоквашино", "Колобок идет по следу" и другие.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать