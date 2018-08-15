Фиксики, "красная рука" и герои детства: что нам подарил Эдуард Успенский

Писатель и сценарист Эдуард Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет. Информацию о его кончине телеканалу Москва 24 подтвердила супруга писателя Елена Успенская. По словам его друга, композитора Григория Гладкова, причиной стало онкологическое заболевание.

О том, почему не одно поколение советских и российских детей полюбило создателя Чебурашки и Крокодила Гены – в нашем материале.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Елена Пальм

Эдуард Николаевич Успенский появился на свет 22 декабря 1937 года в Московской области, городе Егорьевск. Отучившись в Московском авиационном институте на инженера, он в итоге получил известность в качестве писателя и сценариста (первая книга про Дядю Федора и его друзей увидела свет в 1974 году). А создавать рассказы и стихи он начал еще будучи старшеклассником.

Подарил нам героев детства

Кот Матроскин, почтальон Печкин, Крокодил Гена, Чебурашка, старуха Шапокляк и многие-многие другие. Успенский сумел дать детям ролевые модели на любой вкус. От деловитого Дяди Федора до беспечного Шарика, от рыжего Антошки до импозантной обезьянки Анфисы. И этим все сказано.

Помог полюбить книги. И детям, и родителям

Эдуард Успенский был уверен в том, что у всех детей два родителя – папа с мамой и книги. "Когда ребенок читает книги, он учится в голове выстраивать модель мира. Он читает о чем-то и тут же представляет себе эту картину. Это называется воображением, – говорил писатель. – С помощью чтения ребенок развивает фантазию – один из инструментов, который необходим любому творческому человеку: инженеру, врачу, художнику и так далее. Когда дети этот инструмент не оттачивают с помощью книг, они отстают от тех, кто читает и таким образом становится более интеллектуально вооруженным".

Он настаивал, что именно поэтому нужно буквально заставлять детей читать, "садиться вместе с ними и читать".

Говорил с детьми о взрослых вещах

В 1990-е Успенский был едва ли не единственным писателем, который решился объяснить российским детям, что происходит со страной. В начале "лихого" десятилетия он рассказал в книжке "Бизнес Крокодила Гены" про свободный рынок, акции, облигации, инвестиции и прочие взрослые дела.

Кадр из мультфильма "Крокодил Гена". Студия "Союзмультфильм", Творческое объединение кукольных фильмов, реж. Роман Качанов, сцен. Эдуард Успенский, Роман Качанов.

Не боялся рассказывать страшилки

"Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы". Каждый уважающий себя постсоветский мальчишка любил похвастаться этой книгой и напугать девчонок каким-нибудь рассказом из этого сборника.

В "Красной руке" Эдуард Николаевич собрал лучшие образцы детских страшилок. Мама строго-настрого запретила слушать зеленую грампластинку, но непослушный сын нарушил запрет. А тем временем в сторону города мчится гроб на колесиках... Эти незамысловатые истории будоражили детское воображение, пугали и одновременно смешили.

Сейчас бы такую книгу вряд ли приняло каждое издательство. Но в перестроечные годы она подарила нам немало радости и жутковатого веселья. А кто-то и до сих пор с дрожью вспоминает дорогу из желтого кирпича.

Эдуард Николаевич был одним из создателей многих передач, на которых выросли миллионы: "Спокойной ночи, малыши!", "Радионяня", "АБВГДейка". В 2010 году писателя наградили премией имени Корнея Чуковского в главной номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе".

Придумал фиксиков

Почему-то об этой странице в биографии Успенского вспоминают редко. В 1974 году писатель опубликовал повесть "Гарантийные человечки". Эта книга по-своему культовая для тех, кто вырос в бывшем Советском Союзе. Крошечные люди отправляются в путешествие по различным механизмам, чтобы проконтролировать их работу, пока действует гарантийный срок. Попутно они сообщают юному читателю вроде бы незамысловатую, но крайне важную мысль: война – это плохо, а мир – это хорошо.

Об этой повести в наши дни вспомнили создатели мультфильма "Фиксики", одного из лучших кинопродуктов, рассчитанных на российских детей. Книжка Успенского и легла в основу этого анимационного сериала.

Кадр из мультсериала "Фиксики". Студия "Аэроплан", реж. Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Сергей Меринов, сцен. Юрий Исаков, Александр Каряев, Георгий Васильев, Дарья Моргунова, Борис Машковцев, Сергей Кролевич, Александр Татарский, Эдуард Успенский

Дал жизнь братьям Колобкам

За одно из самых ярких впечатлений детства, сериал про братьев Колобков, тоже ответственен Успенский. Исполненные нестандартного юмора приключения двух аляповатых детективов заложили фундамент легендарной мультипликационной студии "Пилот". Анимированный нуар со временем перерос в полноценную франшизу, которая включает в себя не только мультфильмы, но и компьютерные игры. Вне всяких сомнений, "Колобки" можно считать гордостью отечественной мультипликации, а их атмосфера декаданса и сюра по-прежнему способна удивить особо чувствительного зрителя.

Был мастером бессмысленных афоризмов

"Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь". "Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу". "Это авточудо не для езды, а для ремонта предназначено".

Задолго до появления "ванильных" пабликов с глубокомысленными цитатами Успенский высмеял любителей давать советы на все случаи жизни и обогатил нашу речь тем, что сейчас мы бы назвали мемами.

И эти одновременно бессмысленные, меткие, забавные парадоксы – лишь малая часть того, чем нам запомнится Эдуард Николаевич Успенский, большой писатель для самых маленьких.