"Союзмультфильм" выразил соболезнования в связи со смертью Успенского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Киностудия "Союзмультфильм" выразила соболезнования родным и близким в связи со смертью писателя Эдуарда Успенского. На студии отметили, что уход автора – большая потеря для всего анимационного мира.

"Мы искренне соболезнуем родственникам и друзьям Эдуарда Николаевича Успенского в связи с его кончиной. Это был один из самых лучших детских писателей современности, подаривший нам множество замечательных, по-настоящему теплых и запоминающихся сказочных образов. Эдуард Николаевич обладал редким талантом. Его произведения любимы многими поколениями детей и взрослых", – цитирует сообщение Агентство "Москва".

В сообщении подчеркивается, что киностудия дорожила взаимопониманием с писателем и возможностью совместной работы, были намечены совместные творческие планы.

Эдуард Успенский умер 14 августа, причиной смерти стал рак. Автор книг "Каникулы в Простоквашино", "Крокодил Гена и его друзья" и многих других любимых с детства произведений ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Славу писателю принесла его первая же книга – "Дядя Федор, пес и кот", опубликованная в 1974 году. Именно по ее мотивам были сняты знаменитые мультфильмы про Простоквашино. Всего по сценариям и произведениям писателя было снято около 60 мультипликационных фильмов.

Кроме того, Успенский стал одним из создателей детских телепередач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка" и "Радионяня". В 2010 году писателя наградили премией имени Корнея Чуковского в главной номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе".