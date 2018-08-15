Собянин сравнил смерть Успенского с уходом целой эпохи

15 августа, 11:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким писателя Эдуарда Успенского, скончавшегося вечером 14 августа. Мэр назвал его смерть уходом целой эпохи.
"Не стало Эдуарда Успенского. В нашей стране не найдешь человека, которому не было бы знакомо его творчество. Когда уходят такие люди, уходит целая эпоха. Мои соболезнования родным и близким", – написал глава города на странице "ВКонтакте".
Ранее соболезнования в связи со смертью Успенского выразили Владимир Путин и представители студии "Союзмультфильм".
Автор книг "Каникулы в Простоквашино", "Крокодил Гена и его друзья" и многих других любимых с детства произведений ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он запомнился не только, как детский писатель и сценарист около 60 мультфильмов, но и как создатель телепередач для маленьких зрителей. Успенский участвовал в создании "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка" и "Радионяня".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: