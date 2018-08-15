Собянин сравнил смерть Успенского с уходом целой эпохи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким писателя Эдуарда Успенского, скончавшегося вечером 14 августа. Мэр назвал его смерть уходом целой эпохи.

"Не стало Эдуарда Успенского. В нашей стране не найдешь человека, которому не было бы знакомо его творчество. Когда уходят такие люди, уходит целая эпоха. Мои соболезнования родным и близким", – написал глава города на странице "ВКонтакте".

Ранее соболезнования в связи со смертью Успенского выразили Владимир Путин и представители студии "Союзмультфильм".

Автор книг "Каникулы в Простоквашино", "Крокодил Гена и его друзья" и многих других любимых с детства произведений ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он запомнился не только, как детский писатель и сценарист около 60 мультфильмов, но и как создатель телепередач для маленьких зрителей. Успенский участвовал в создании "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка" и "Радионяня".