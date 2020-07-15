Минфин не рассматривал накопления граждан как источник финансирования дефицита бюджета

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Министерство финансов не рассматривало принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета России. Об этом рассказал заместитель главы Минфина Тимур Максимов, передает ТАСС.
По словам Максимова, в течение последних месяцев на фоне кризисных явлений с подачи ряда комментаторов появилась тема, что российские власти рассматривают возможности использовать накопления граждан.
"Я хочу от лица министерства заявить, что такие вопросы даже не рассматривались нами", – рассказывает замглавы Минфина. Он пояснил, что не было обсуждения принудительного использования накоплений россиян для финансирования расходов или дефицита бюджета.
При этом Максимов отметил, что Минфин предлагает гражданам гарантированный способ инвестирования сбережений.
Ранее стало известно, что в Минфине России перераспределят средства на национальные проекты. Данные изменения связаны с переносом и перераспределением ресурсов в течение следующих лет.
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