В Минфине России перераспределят средства на национальные проекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На национальные проекты в следующие два года планируют потратить на 140 миллиардов рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020-2022 годы. Об этом говорится в предварительных проектировках материалов министерство финансов РФ, передает "Известия".

Уточняется, что данные изменения связаны с переносом и перераспределением ресурсов в течение следующих лет. Отмечается, что самой ощутимой корректировкой является снижение расходов на "Демографию": всего на 150 миллиардов рублей за два года.

Ко всему прочему, значительные перераспределения будут в комплексном плане модернизации и расширении магистральной инфраструктуры.

Ранее говорилось, что в Минтруде РФ уточнили порядок начисления выплат на детей до 16 лет. По данным на 28 июня, данные выплаты получили родители 21 миллиона детей.