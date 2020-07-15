Сенаторы одобрили закон об увеличении размера пенсий семьям погибших военнослужащих

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В ходе заседания члены Совета Федерации одобрили закон об увеличении размера пенсий нетрудоспособных членов семей погибших военнослужащих, сообщает Агентство "Москва".

Согласно закону, повышения к назначенной пенсии будут устанавливаться всем нетрудоспособным членам таких семей. Документ приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении.

Ранее в Совфеде оценили предложение платить гражданам за найденную просрочку. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что в этом нет никакой необходимости.