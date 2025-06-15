Роспотребнадзор заявил о нормальной радиационной обстановке в Дагестане

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В Дагестане не выявлено превышения естественного гамма-фона, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Мониторинг радиационной обстановки проходит в точке, максимально приближенной к границам Ирана – в населенном пункте Яраг на российско-азербайджанской границе, а также в Дербенте.

"В течение светового дня гамма-фон колеблется в пределах 0,04–0,08 микрозивертов в час", – говорится в сообщении.

При этом управление Роспотребнадзора взаимодействует с Росгидрометом, чтобы отслеживать возможный перенос осадков с территории Ирана.

Круглосуточный мониторинг радиационной обстановки был введен в южной части Дагестана 14 июня из-за событий вокруг центра обогащения урана в иранском городе Натанзе.

Такие меры безопасности введены после того, как Израиль начал операцию "Восходящий лев", атаковав в ночь на 13 июня военные и ядерные объекты Ирана.

В результате ударов погибли высокопоставленные чиновники, а также была уничтожена надземная часть завода в Натанзе. В частности, в районе атаки было зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение.

В ответ Тегеран начал военную операцию "Правдивое обещание-3", подвергнув ракетным ударам израильские военные объекты.

