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Москва 24

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Общество

12:00

Еще 2 697 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в столице от коронавируса выздоровели еще 2 697 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 023 380", – говорится в сообщении.

Подтверждено 3 073 новых случаев заражения, госпитализированы 1 195 человек. За это время скончались 58 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 8 790 новых случаев COVID-19, при этом в 1 496 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировали 4 931 691 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Тыва.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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