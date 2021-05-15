В России выявили 8 790 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 8 790 новых случаев COVID-19, при этом в 1 496 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 3 073 случая, на Санкт-Петербург – 749, на Московскую область – 671, на Ростовскую область – 205, на Воронежскую область – 131, на Нижегородскую область – 125, на Саратовскую область – 120.

Всего в РФ зарегистрировали 4 931 691 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Тыва.

За последние сутки в стране умерли от коронавируса 364 человека, за весь период пандемии скончались 115 480. За минувшие 24 часа выздоровели 9 866 человек, за все время – 4 547 500.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах. Он выразил обеспокоенность нынешней ситуацией с COVID-19. По его словам, хотя некоторые страны быстро прививают свое население, все еще есть страны, которые не получили ни одной дозы.