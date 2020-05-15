Игоря Озара назначили и. о. гендиректора РКК "Энергия"

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Исполняющим обязанности генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" назначен бывший глава авиационной холдинговой компании "Сухой" Игорь Озар, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

"Совет директоров ПАО РКК "Энергия" утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Данный вопрос будет согласован с наблюдательным советом госкорпорации на его ближайшем заседании в конце текущего месяца", – говорится в сообщении.

Озар с 1999 года и до начала 2020 года находился на посту генерального директора ПАО "Сухой". На своей новой должности он будет заниматься разработкой концепции новой орбитальной станции. Также перед ним поставлена задача в запуске пилотируемого транспортного корабля "Орел" в 2023 году.

Ранее занимавший пост гендиректора РКК "Энергия" Николай Севастьянов назначен на должность советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он будет заниматься вопросами развития частной космонавтики.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" была основана в 1946 году. Организация занимается созданием российского сегмента МКС. Корпорация изготавливает и запускает корабли "Прогресс", "Союз" и "Орел", станции и космические аппараты.

