Законопроект о дистанционном образовании внесли в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект, регламентирующий дистанционное образование в РФ, внесли в Государственную думу, передает RT.

Известно, что авторами данного законопроекта стали сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин.

Из пояснительной записки следует, что сейчас "требуется законодательное закрепление положения о разграничении полномочий" Минпросвещения и Минобрнауки. Речь идет о координации вопросов в реализации дистанционных образовательных технологий между ведомствами.

"По вопросам общего образования и среднего профессионального образования – Минпросвещения России; по вопросам высшего образования – Минобрнауки России", – подчеркивают депутаты, авторы проекта.

Ранее стало известно, что Минпросвещения планирует начать новый учебный год осенью.

Кроме того, в Минпросвещения рекомендовали школам установить дистанцию между учениками в классе.