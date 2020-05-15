Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за порывистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Синоптики предупредили, что потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе с 09:00 16 мая до 21:00 17 мая.

В Подмосковье из-за заморозков объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение действует с 00:00 16 мая до 06:00. В регионе также до вечера 17 мая действует желтый уровень опасности из-за ветра.

"Погода опасна. Имеется вероятность нанесения ущерба", – говорится в сообщении.

Ранее метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура воздуха в Москве и области в ближайшее время останется ниже нормы. Значение среднесуточной температуры останется ниже нормы на 4 градуса. По ее словам, подобная погода больше характерна для конца апреля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, также отмечал, что резкого потепления в центре Европейской части РФ в ближайшее время не предвидится. Синоптик отметил, что в начале новой недели воздух в столице прогреется до 14 градусов. Во вторник, 19 мая, столбики термометров покажут +15 градусов.

Самым холодным днем с начала мая оказалась среда на текущей неделе. Из-за сильного ветра холод проник в приземный слой. В этот день максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла лишь 12,4 градуса.

